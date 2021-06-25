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Грандиозное шоу на воде проходит в Кемеровском цирке

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19 июня в Кемеровском цирке состоялась премьера шоу "Цирк на воде" "Остров сокровищ". Фееричное представление не оставило равнодушными уже посетивших его зрителей.

Для жителей и гостей города Кемеровский цирк представляет удивительную программу. В центре истории – девочка-подросток, которая попала в сказочную страну, где ее встречают необычные жители. Каждый из них наделен способностями, поражающими сознание: они подчиняют себе водную стихию, понимают язык животных. Гравитация для них – лишь закон физики, который можно легко обойти и взлететь под самый купол. Даже сами животные здесь не так просты: шимпанзе катается на лодке, крокодил учинил борьбу с человеком, а другие проведут бал-маскарад.

Зрители на 2,5 часа погружаются в атмосферу волшебного мира с огромным озером, в которое превратился манеж. Красивая игра света, 15-метровые фонтаны, стекающие водопады и расцветающие на водной глади лилии порадовали тех, кто уже успел прийти на премьеру.


Юных гостей чудесной страны восхитил клоун, вносящий в завораживающую атмосферу долю веселья. Взрослая аудитория оценила удачно подобранные звуковые эффекты, усиливающие впечатления от происходящего.

Посмотреть грандиозное шоу можно до 11 июля. Для всех посетителей цирка на входе организована обработка рук антисептиком. Во время проведения представления зрителям необходимо быть в масках.


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