График работы изменится в кузбасских поликлиниках

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В связи с усложнившейся коронавирусной обстановкой власти Кемеровской области приняли решение изменить режим работы региональных поликлиник, о чем сообщил заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Рабочий день среднего персонала поликлиник будет начинаться на полчаса раньше, в 7:30. В связи с изменениями в графике граждане могут прийти в медицинское учреждение к этому времени, однако, доктора начинают прием только с 8:00, указал Цигельник.

– Задача среднего персонала – принять, заполнить документы и взять на первом этапе тест... К 8:00, когда прием открывается, большинство пациентов уже имеют диагноз, документы на руках, – прокомментировал зампред кузбасского правительства.

Отмечается, что с подтвержденными тестами врач выдает медикаменты, благодаря чему существенно сокращается время приема. Поликлиники будут работать до 20:00 по местному времени.

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