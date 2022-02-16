График работы изменился в кузбасских поликлиниках

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В министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в регионе улучшается. В связи с этим поликлиники для детей и взрослых изменят график работы.

Согласно сообщению Минздрава Кузбасса, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в регионе стабилизируется. Об этом говорит то, что количество обращений за медицинской помощью в детские поликлиники снизилось почти на 60% в сравнении с пиковыми значениями, которые были отмечены две недели назад.


В связи с положительной динамикой работа детских больниц изменится, с 16 февраля медучреждения работают по графику:

  • с понедельника по пятницу – с 7:30 до 20:00,
  • по субботам – с 7:30 до 18:00,
  • воскресенье – выходной день.

Также в ведомстве уточнили, что число обращений с ОРВИ, COVID-19 и пневмонией во взрослые поликлиники тоже существенно снизилось. Теперь медучреждения будут открыты с 7:30 до 20:00 ежедневно, а не до 23:00, как раньше.

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