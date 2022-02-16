График работы изменился в кузбасских поликлиниках

Согласно сообщению Минздрава Кузбасса, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в регионе стабилизируется. Об этом говорит то, что количество обращений за медицинской помощью в детские поликлиники снизилось почти на 60% в сравнении с пиковыми значениями, которые были отмечены две недели назад.

В связи с положительной динамикой работа детских больниц изменится, с 16 февраля медучреждения работают по графику:

с понедельника по пятницу – с 7:30 до 20:00,

по субботам – с 7:30 до 18:00,

воскресенье – выходной день.

Также в ведомстве уточнили, что число обращений с ОРВИ, COVID-19 и пневмонией во взрослые поликлиники тоже существенно снизилось. Теперь медучреждения будут открыты с 7:30 до 20:00 ежедневно, а не до 23:00, как раньше.