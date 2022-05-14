График отключения горячей воды в кузбасском городе появился в Сети

График сезонного отключения горячей воды в городе Прокопьевск появился в открытом доступе. В связи с проведением гидравлические испытания теплосетей при подготовке к новому отопительному сезону горожане столкнутся с перебоями 15 и 16 мая.

В среднем без горячей воды горожане будут находится по 2 недели, но есть несколько адресов, где горячей воды не будет все лето. Например, с неудобствами столкнутся жители Красной горки, что обусловлено особой технологией подключения системы отопления и горячей воды.

Стоит отметить, что отопительный сезон в Прокопьевске завершился в минувшую среду, 11 мая.