График отключения горячей воды в кузбасском городе появился в Сети

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В скором времени жители одного из городов Кузбасса лишатся горячей воды. Расписание отключений появилось в открытом доступе.

График сезонного отключения горячей воды в городе Прокопьевск появился в открытом доступе. В связи с проведением гидравлические испытания теплосетей при подготовке к новому отопительному сезону горожане столкнутся с перебоями 15 и 16 мая.


В среднем без горячей воды горожане будут находится по 2 недели, но есть несколько адресов, где горячей воды не будет все лето. Например, с неудобствами столкнутся жители Красной горки, что обусловлено особой технологией подключения системы отопления и горячей воды.


Стоит отметить, что отопительный сезон в Прокопьевске завершился в минувшую среду, 11 мая.

Фото: Прокопьевск.ру

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