График отключения горячей воды в Кемерове появился в Сети

Гидравлические работы в Кемерове стартуют уже с 16 мая. В течение двух недель жители Центрального, Кемеровского и Ленинского районов будут обходиться без горячей воды.

Параллельно с 16.05.-29.05. потребители Рудничного района

14.06.-27.06. Кировский район

27.06.-10.07. Заводский и Ленинский район

11.07.-24.07. Центральный и Ленинский район

11.07.-24.07. Кировский район

25.07.-07.08. Центральный и Заводский район

Как утверждают представители СГК Кузбасса, процедура испытания тепловых сетей необходима для подготовки оборудования к зиме. Она обязательна и утверждена законом.