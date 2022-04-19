График отключения горячей воды в Кемерове появился в Сети

Гидравлические работы в Кемерове стартуют уже с 16 мая. В течение двух недель жители Центрального, Кемеровского и Ленинского районов будут обходиться без горячей воды.
Параллельно с 16.05.-29.05. потребители Рудничного района
- 14.06.-27.06. Кировский район
- 27.06.-10.07. Заводский и Ленинский район
- 11.07.-24.07. Центральный и Ленинский район
- 11.07.-24.07. Кировский район
- 25.07.-07.08. Центральный и Заводский район
Как утверждают представители СГК Кузбасса, процедура испытания тепловых сетей необходима для подготовки оборудования к зиме. Она обязательна и утверждена законом.
Фото: СГК
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