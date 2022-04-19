График отключения горячей воды в Кемерове появился в Сети

0
Фото:  

Утвержден график отключения горячей воды в столице Кузбасса.

Гидравлические работы в Кемерове стартуют уже с 16 мая. В течение двух недель жители Центрального, Кемеровского и Ленинского районов будут обходиться без горячей воды.


Параллельно с 16.05.-29.05. потребители Рудничного района

  • 14.06.-27.06. Кировский район
  • 27.06.-10.07. Заводский и Ленинский район
  • 11.07.-24.07. Центральный и Ленинский район
  • 11.07.-24.07. Кировский район
  • 25.07.-07.08. Центральный и Заводский район

Как утверждают представители СГК Кузбасса, процедура испытания тепловых сетей необходима для подготовки оборудования к зиме. Она обязательна и утверждена законом.

Фото: СГК

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35600

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined