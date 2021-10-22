График движения пригородных поездов в Кузбассе изменится

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В начале следующего месяца пригородные поезда в Кемеровской области начнут ходить по новому расписанию.

Как стало известно, поезда АО "Кузбасс-пригород" с 1 ноября текущего года перейдут на зимний график движения. Из-за снижения потока пассажиров составы начнут курсировать реже обычного.


Так, следующие электропоезда станут ездить только по понедельникам, четвергам и субботам:

  • №6943 Новокузнецк – Белово (отправление в 05:57, прибытие в 09:46);
  • №6936 Белово – Новокузнецк (отправление в 06:38, прибытие в 10:27);
  • №6933 Новокузнецк – Белово (отправление в 17:57, прибытие в 21:43);
  • №6944 Белово – Артышта-2 (отправление в 17:53, прибытие в 19:07).

Во вторник и пятницу будут ходить электропоезда:

  • №6161 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 09:06, прибытие в 12:19);
  • №6162 Юрга-2 – Тайга (отправление в 12:20, прибытие в 13:52);
  • №6182 Юрга-2 – Кемерово (отправление в 19:17, прибытие в 22:25);
  • №6179 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 17:36, прибытие в 20:36);
  • №6163 Тайга – Юрга-2 (отправление в 06:24, прибытие в 07:55);
  • №6164 сообщением Юрга-2 – Кемерово (отправление в 07:56, прибытие в 10:59).

Пять дней в неделю, за исключением вторника и пятницы, начнут ходить электропоезда:

  • №6277 Тайга – Болотная (отправление в 06:24, прибытие в 08:18);
  • №6278 Болотная – Тайга (отправление в 11:59, прибытие в 13:52).

Кроме того, еще три пригородных поезда станут курсировать во вторникам, средам, пятницам и воскресеньям:

  • №6943 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 05:57, прибытие в 08:16);
  • №6936 Артышта-2 – Новокузнецк (отправление в 08:07, прибытие в 10:27);
  • №6933 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 17:57, прибытие в 20:14).
Да!
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