График движения пригородных поездов в Кузбассе изменится

Как стало известно, поезда АО "Кузбасс-пригород" с 1 ноября текущего года перейдут на зимний график движения. Из-за снижения потока пассажиров составы начнут курсировать реже обычного.
Так, следующие электропоезда станут ездить только по понедельникам, четвергам и субботам:
- №6943 Новокузнецк – Белово (отправление в 05:57, прибытие в 09:46);
- №6936 Белово – Новокузнецк (отправление в 06:38, прибытие в 10:27);
- №6933 Новокузнецк – Белово (отправление в 17:57, прибытие в 21:43);
- №6944 Белово – Артышта-2 (отправление в 17:53, прибытие в 19:07).
Во вторник и пятницу будут ходить электропоезда:
- №6161 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 09:06, прибытие в 12:19);
- №6162 Юрга-2 – Тайга (отправление в 12:20, прибытие в 13:52);
- №6182 Юрга-2 – Кемерово (отправление в 19:17, прибытие в 22:25);
- №6179 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 17:36, прибытие в 20:36);
- №6163 Тайга – Юрга-2 (отправление в 06:24, прибытие в 07:55);
- №6164 сообщением Юрга-2 – Кемерово (отправление в 07:56, прибытие в 10:59).
Пять дней в неделю, за исключением вторника и пятницы, начнут ходить электропоезда:
- №6277 Тайга – Болотная (отправление в 06:24, прибытие в 08:18);
- №6278 Болотная – Тайга (отправление в 11:59, прибытие в 13:52).
Кроме того, еще три пригородных поезда станут курсировать во вторникам, средам, пятницам и воскресеньям:
- №6943 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 05:57, прибытие в 08:16);
- №6936 Артышта-2 – Новокузнецк (отправление в 08:07, прибытие в 10:27);
- №6933 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 17:57, прибытие в 20:14).
Загрузка комментариев