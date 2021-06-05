График движения пассажирского транспорта в Кемерове изменился

В пресс-службе администрации Кемерова рассказали, что график движения городского пассажирского транспорта претерпел изменения. Власти объяснили ситуацию перебоями в работе двух топливных пунктов по улице Шaтурской и улице Нахимова, из-за чего газоснабжение транспорта замедлилось.

Вместе с тем в мэрии уточнили, что в настоящее время продолжается строительство двух новых газозаправочных станций. Одна из них располагается на улице Ракитянского, другая — на улице Инициативной. Ознакомиться с корректировками расписания автобусов можно в МБУ "УЕЗТУ", посетив официальный сайт или позвонив в диспетчерскую.



Напомним, в пятницу, 4 июня, жители областного центра опоздали на работу из-за лишенных топлива автобусов. Как оказалось, одна газозаправка была закрыта ввиду профилактических работ, а вторая столкнулась с ограничением подачи газа из-за долгов.