График движения пассажирского транспорта в Кемерове изменился

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Часть общественного транспорта кузбасской столицы сменила расписание из-за проблем с газоснабжением. Об этом сообщили журналу Avoka.do в городской администрации.

В пресс-службе администрации Кемерова рассказали, что график движения городского пассажирского транспорта претерпел изменения. Власти объяснили ситуацию перебоями в работе двух топливных пунктов по улице Шaтурской и улице Нахимова, из-за чего газоснабжение транспорта замедлилось.


Вместе с тем в мэрии уточнили, что в настоящее время продолжается строительство двух новых газозаправочных станций. Одна из них располагается на улице Ракитянского, другая — на улице Инициативной. Ознакомиться с корректировками расписания автобусов можно в МБУ "УЕЗТУ", посетив официальный сайт или позвонив в диспетчерскую.


Напомним, в пятницу, 4 июня, жители областного центра опоздали на работу из-за лишенных топлива автобусов. Как оказалось, одна газозаправка была закрыта ввиду профилактических работ, а вторая столкнулась с ограничением подачи газа из-за долгов.

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