Град засыпал улицы сразу нескольких кузбасских городов

Град в Кузбассе прошел во вторник, 18 мая. Примечательно, что наблюдалось явление сразу в двух городах Кемеровской области: Новокузнецке и Белове. Жители последнего распространили фотографии, на которые запечатлены последствия прошедшего града, в Сети. Жители города переживают из-за того, что лед с неба мог повредить автомобили и другое имущество, хранящаяся на улице.
Фото: vk.com / Alinochka Tokareva
А о том, как град прошел в Новокузнецке стало известно из обращения читателей в редакцию Avoka.do. Местные жители южной столицы Кузбасса также столкнулись с природным явлением.
По снимкам же очевидцев, присланных в редакцию, можно оценить внушительные размеры градинок, осыпавших город.
Напомним, что град не был неожиданностью в Кузбассе - накануне его прогнозировали кемеровские синоптики наряду с дождями и штормовым ветром. О погоде в последующие дни недели можно узнать из соответствующей публикации на нашем сайте.
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