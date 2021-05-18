Град засыпал улицы сразу нескольких кузбасских городов

А о том, как град прошел в Новокузнецке стало известно из обращения читателей в редакцию Avoka.do. Местные жители южной столицы Кузбасса также столкнулись с природным явлением.

По снимкам же очевидцев, присланных в редакцию, можно оценить внушительные размеры градинок, осыпавших город.