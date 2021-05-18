Град засыпал улицы сразу нескольких кузбасских городов

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Жители Новокузнецка и Белова могли попасть под ледяные осадки. В города пришла непогода. Очевидцы поделились снимками последствий природного явления.

Град в Кузбассе прошел во вторник, 18 мая. Примечательно, что наблюдалось явление сразу в двух городах Кемеровской области: Новокузнецке и Белове. Жители последнего распространили фотографии, на которые запечатлены последствия прошедшего града, в Сети. Жители города переживают из-за того, что лед с неба мог повредить автомобили и другое имущество, хранящаяся на улице.

Фото: vk.com / Alinochka Tokareva

А о том, как град прошел в Новокузнецке стало известно из обращения читателей в редакцию Avoka.do. Местные жители южной столицы Кузбасса также столкнулись с природным явлением.


По снимкам же очевидцев, присланных в редакцию, можно оценить внушительные размеры градинок, осыпавших город.

Напомним, что град не был неожиданностью в Кузбассе - накануне его прогнозировали кемеровские синоптики наряду с дождями и штормовым ветром. О погоде в последующие дни недели можно узнать из соответствующей публикации на нашем сайте.

Да!
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