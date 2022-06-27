Град размером с пятирублевую монету испугал кузбассовцев

Накануне, 26 июня, в Ленинске-Кузнецком прошел град. Судя по снимкам, сделанным горожанами, частицы льда достигали внушительных размеров.
‒ Град с 5 рублевую монету (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ отметили кузбассовцы.
При этом многие ленинск-кузнечане обеспокоились сохранностью своих огородов.
‒ "Все живы? Как огороды?", "...прощай, огород", "Жесткий", ‒ высказались горожане.
Владельцы частных домов рассказали в комментариях, что их посадки остались целыми.
Фото, Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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