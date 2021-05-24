Град прошел в Кузбасском городе

В одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Ленинска-Кузнецкого в Сети, появились множество публикаций о прошедшем в воскресенье, 23 мая, граде. Горожане жалуются на то, что кровля множества зданий в городе была повреждена. Град побил и огороды.

Помимо того, прошелся и сильный дождь с ветром. Из-за последнего некоторые деревья оказались сломаны.

Также горожане сообщают, что в этот же день в некоторых районах произошло отключение света. Считается, что произошло это именно из-за осадков. Однако другие предположили, что перебои в электросети обусловлены ремонтными работами.