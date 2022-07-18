Град и до +27°C: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Кузбассе

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали подробный прогноз на начало текущей недели.

Завтра, 19 июля, на территории Кузбасса ожидается понижение температуры до +7,+12°C ночью. Днем потеплеет до +18,+23°C. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. На некоторых территориях по северу области и в горах осадки сильные. Местами грозы и град.


В среду, 20 июля, столбики термометров опустятся до +8,+13°C. В дневное время воздух прогреется до +19,+24°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, скоростью от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14. Облачность переменная, местами кратковременные дожди и грозы.


Температура ночью в четверг составит +7,+12°C. Днем столбики термометров поднимутся до +22,+27°C. Ветер окончательно сменится на юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.

Да!
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