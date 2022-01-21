Грабеж на почти миллион рублей довел кузбассовца до 10 лет колонии особого режима

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Житель центра Кузбасса получил большой срок за неоднократный грабеж.

51-летний кемеровский грабитель, ранее судимый за кражи, устроил два нападения с разницей в несколько дней.


В ноябре 2020 года мужчина ограбил кассу зоомагазина на 14 000 рублей, при этом угрожая сотруднице ножом.


Через три дня один из ювелирных магазинов лишился планшета с украшениями, после того как грабитель попросил продавщицу посмотреть на один из них, а далее скрылся с добычей на сумму 800 000 рублей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.


Полицейские задержали подозреваемого в Новосибирске. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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