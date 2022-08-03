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Говорящий попугай улетел от хозяина в Кемерове

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Житель столицы Кузбасса обратился к землякам с просьбой о помощи в поисках своего пернатого питомца.

В Сети появилась информация, что от жителя областного центра через окно улетел домашний попугай. Питомец был потерян в Кировском районе города и сейчас может находиться в пределах ул. Инициативная. Автор публикации указал, что птица знает свое имя и даже способна разговаривать с людьми.

– Умет разговаривать больше всего называет себя Тоша, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

Если вам встретился пернатый, то сообщите его местонахождение интернет-пользователю.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мужчины в Мысках устроили массовое убийство уличных птиц.

Да!
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