Говорящий попугай улетел от хозяина в Кемерове

В Сети появилась информация, что от жителя областного центра через окно улетел домашний попугай. Питомец был потерян в Кировском районе города и сейчас может находиться в пределах ул. Инициативная. Автор публикации указал, что птица знает свое имя и даже способна разговаривать с людьми.

– Умет разговаривать больше всего называет себя Тоша, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

Если вам встретился пернатый, то сообщите его местонахождение интернет-пользователю.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мужчины в Мысках устроили массовое убийство уличных птиц.