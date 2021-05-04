Гостья сибирского региона погибла во время сплава

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Туристка, прибывшая в Алтайский край на сплав, утонула после опрокидывания катамарана. Инцидент произошел на реке Песчаная. В обстоятельствах происшествия разбираются в региональном СУ СКР.

Из информации, собранной правоохранителями к текущему моменту, известно, что инцидент произошел 2 мая 2021 года. Тогда 47-летняя женщина, прибывшая в Алтайский край вместе с группой туристов из Новосибирской области, погибла на воде.

- По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - сообщили правоохранители.

Исходя из предварительных данных, туристы прибыли на сплав в Смоленский район. Там они на катамаране поплыли по реке Песчаная. В ходе водной прогулки одно из водоплавающих средств, на котором находилось 11 человек, опрокинулось недалеко от поселка Красная горка.

- Одна из туристок не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями, - уточнили в СУ СКР.

Следователи занимаются установкой всех обстоятельств. Процессуальное решение будет приниматься исходя из ее результатов.

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