Гостья сибирского региона погибла во время сплава

Из информации, собранной правоохранителями к текущему моменту, известно, что инцидент произошел 2 мая 2021 года. Тогда 47-летняя женщина, прибывшая в Алтайский край вместе с группой туристов из Новосибирской области, погибла на воде.

- По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - сообщили правоохранители.

Исходя из предварительных данных, туристы прибыли на сплав в Смоленский район. Там они на катамаране поплыли по реке Песчаная. В ходе водной прогулки одно из водоплавающих средств, на котором находилось 11 человек, опрокинулось недалеко от поселка Красная горка.

- Одна из туристок не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями, - уточнили в СУ СКР.

Следователи занимаются установкой всех обстоятельств. Процессуальное решение будет приниматься исходя из ее результатов.