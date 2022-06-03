Гостиница в центре Новокузнецка оказалась выставлена на продажу за 150 млн рублей

Согласно объявлению от продавца, двухэтажная гостиница на пионерском Проспекте, что в центре города, состоит из двух корпусов. В общей сложности в здании обустроены 40 номеров стандартной категории, есть люкс и полулюкс, а также гараж на четыре автомобиля. Площадь продаваемой недвижимости составляет 4 410,7 м².

– В летний период – открытая веранда. Три конференц-зала. Для отдыха – тренажерный зал, 2 раздевалки с душем . 3 сауны с бассейном, – перечислил автор.

В шаговой доступности от объекта расположен крупный ТЦ Новокузнецка, что является несомненным плюсом для отдыхающих. За свои владения собственник хочет получить 150 000 000 рублей.