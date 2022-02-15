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Гостиница в Шерегеше загорелась из-за нарушений требований пожарной безопасности

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Представители надзорного ведомства озвучили причины, из-за которых в Шерегеше в разгар горнолыжного курорта сгорел гостиничный дом.

По данным кузбасской прокуратуры, арендатор сгоревшего в январе помещения в Шерегеше не организовал ремонт котельной в домике, а также не провел очистку дымохода до запуска отопительного сезона. Кроме того, он впустил в жилище человека, не имеющего специальных знаний в пользовании с оборудованием, из-за чего возник пожар. Отмечается, что огонь частично уничтожил кровлю крыши строения.


В результате прокурор вынес директору ООО "ГешГрупп" представление об устранении всех нарушений. За воспламенившийся домик ответственное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, ему назначен штраф в размере шести тысяч рублей. Дело находится на контроле прокуратуры.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что гостиница сгорела ночью в Шерегеше.

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