Гостиница в Шерегеше загорелась из-за нарушений требований пожарной безопасности

По данным кузбасской прокуратуры, арендатор сгоревшего в январе помещения в Шерегеше не организовал ремонт котельной в домике, а также не провел очистку дымохода до запуска отопительного сезона. Кроме того, он впустил в жилище человека, не имеющего специальных знаний в пользовании с оборудованием, из-за чего возник пожар. Отмечается, что огонь частично уничтожил кровлю крыши строения.

В результате прокурор вынес директору ООО "ГешГрупп" представление об устранении всех нарушений. За воспламенившийся домик ответственное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, ему назначен штраф в размере шести тысяч рублей. Дело находится на контроле прокуратуры.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что гостиница сгорела ночью в Шерегеше.