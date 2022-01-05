Гостиница сгорела ночью в Шерегеше

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Власти Таштагольского района раскрыли подробности ночного пожара, возникшего в гостинице Шерегеша.

Сообщается, что возгорание произошло в здании котельной, которое находилось отдельно от всего строения. Сигнал борцам с огнем об инциденте на улице Весенняя в Шерегеше поступил накануне, 4 января, ночью в районе 2:51 по местному времени.


На тушение выдвинулись 13 человек и три единицы специальной техники. Полностью ликвидировать пламя удалось только спустя несколько часов под утро около 4:10. Информации о пострадавших нет. Общая площадь воспламенения составила 36 квадратных метров.


Представители администрации Таштагольского района уточнили, что сгорело мансардное помещение, в которых находились комнаты для персонала, а также деревянная обрешетка крыши.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что огонь полностью уничтожил кафе ночью в Шерегеше.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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