Гостиница сгорела ночью в Шерегеше

Сообщается, что возгорание произошло в здании котельной, которое находилось отдельно от всего строения. Сигнал борцам с огнем об инциденте на улице Весенняя в Шерегеше поступил накануне, 4 января, ночью в районе 2:51 по местному времени.

На тушение выдвинулись 13 человек и три единицы специальной техники. Полностью ликвидировать пламя удалось только спустя несколько часов под утро около 4:10. Информации о пострадавших нет. Общая площадь воспламенения составила 36 квадратных метров.

Представители администрации Таштагольского района уточнили, что сгорело мансардное помещение, в которых находились комнаты для персонала, а также деревянная обрешетка крыши.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что огонь полностью уничтожил кафе ночью в Шерегеше.