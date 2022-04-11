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Гостиница посреди соснового леса под Кемеровом попала на продажу

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Двухэтажная гостиница в сосновом лесу у кемеровской Томи попала на продажу за 12 миллионов рублей.

По данным продавца, объект расположен на улице Игарская, 1 в Елыкаевском сосновом бору, который недалеко от Томи. Общая площадь двухэтажного строения достигает 396,5 квадратных метров, а внутри жилого корпуса обустроены номера для посетителей, банкетные залы, санузлы и кухня.

Здание имеет ограждение и благоустроенную территорию, есть автостоянка, детская площадка с качелями, площадка для занятий спортом, хоз. двор с контейнером для хранения хоз. инвентаря, дров, летний навес, рассказал автор в объявлении.

К слову, на территории комплекса расположено еще одна нежилая конструкция, в которой на первом этаже размещена сауна, бассейн, зал для банкета и бильярдной, а на втором уровне находится комната отдыха.


Весь земельный участок в окружении соснового леса составляет 6000 квадратных метров. Собственник оформлял договор на отопление, воду, канализацию, электроэнергию, но

ввиду приостановления деятельности комплекса в данный момент бумаги не действительны, но их силу при желании можно возобновить. За свои владения собственник потребовал от покупателей 12 миллионов рублей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что предложение завладеть новокузнецким зданием со стриптиз-клубом появилось в Сети

Фото: Авито

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