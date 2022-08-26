Получить все эти возможности просто. Для участия в "Лотереи впечатлений" необходимо приехать в музей, купить входной билет, причем сделать это можно по Пушкинской карте, указать ФИО с номером телефона, оставить билет в праздничном лототроне и ждать, как распорядиться удача.

Барабан будет крутиться 27 и 28 августа в 13:00, 14:00 и 15:00 открытой на сцене в центре музея.

Проводить лето красиво и празднично можно в "Томской Писанице"!

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Стоимость входного билета в музей в выходные:

450 ₽ — полный билет,

350₽ — льготный билет.

Детям до 5 лет — бесплатно.

Действует вход по Пушкинской карте.