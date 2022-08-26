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Гости "Томской Писаницы" увидят настоящий угольный эксклюзив

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Семейные мероприятия ко Дню шахтера пройдут 27 и 28 августа в музее-заповеднике "Томская Писаница". Всех ждут бесплатная экскурсия, лотерея впечатлений и арт-локация в честь Дня Шахтера.

Специальное предложение!


В обычные дни в программе "Томской Писаницы" нет экскурсии "Горячее сердце Сибири", однако в честь праздника она состоится. Более того, ее смогут бесплатно посетить все желающие. Это настоящий угольный эксклюзив!


Начало в 13:15, 14:15, 15:15.

Немного творчества!


Гости музея-заповедника смогут почувствовать себя художниками в арт-локации "Живой уголек". Посетители творческого пространства примут участие в создании не только большой открытки-поздравления, но и "угольного сувенира" на память о теплых выходных!

Подарки!


"Лотерея впечатлений" принесет сертификаты на поездку верхом на печке, в автопоезде или на квадроцикле. Счастливчиков ждет стрельба из лука и возможность выковать себе традиционный русский нож.

Для компаний близких и друзей будет разыграна путевка на один день в деревенский домик и юрту. А кто-то получит "омолаживающие процедуры" в чане под отрытым небом. Насладиться ими смогут обладатели сертификата на интерактивную экскурсию "Сказ о молодильных яблоках и живой воде".

Получить все эти возможности просто. Для участия в "Лотереи впечатлений" необходимо приехать в музей, купить входной билет, причем сделать это можно по Пушкинской карте, указать ФИО с номером телефона, оставить билет в праздничном лототроне и ждать, как распорядиться удача.


Барабан будет крутиться 27 и 28 августа в 13:00, 14:00 и 15:00 открытой на сцене в центре музея.


Проводить лето красиво и празднично можно в "Томской Писанице"!

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Стоимость входного билета в музей в выходные:


450 ₽ — полный билет,


350₽ — льготный билет.


Детям до 5 лет — бесплатно.


Действует вход по Пушкинской карте.

Да!
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