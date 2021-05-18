Накануне в сообществе социальной сети появилась видеосъемка, которую кузбассовцам удалось запечатлеть вечером в небе над Тайгой. Судя по кадрам, на которых световой объект парит в небе, а под ним бушует яркий вихрь, инцидент произошел во время заката.

В комментариях к публикации разгорелась активность пользователей, приступивших к обсуждению увиденного. Некоторые предположили, что жители заметили самолет, а другие выдвинули версию о внеземном происхождении явления.

– "Кто-то не выдержал и покинул планету", "Для Прокопьевска это нормально, сама столкнулась с этим... НЛО...", "Так это удар грозы. Какие НЛО?)", "Гости из космоса", "Самолет никогда не видели?" – высказались подписчики паблика.

Однако нашлись и те, кто с юмором отнесся к ситуации. Один из шутников заверил, что автор ролика снял момент как "кто-то не выдержал и покинул планету".