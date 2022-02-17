Гостевой дом загорелся ночью в Шерегеше

В Шерегеше загорелся гостевой домик, на тушение которого прибыли местные таксисты. Отмечается, что пожар возник из-за неисправных проводов.
– Около полуночи на улице Дзержинского, 2 под крышей деревянного дома загорелись провода. Возле гостиницы собралась толпа таксистов, самый смелый вооружился огнетушителем и пошел на схватку с проводкой, – сообщает Mash Siberia.
Из видеозаписи с места происшествия следует, что в здании сильно заискрилась проводка, что привлекло внимание случайных прохожих. Ликвидировать возгорание удалось без привлечения пожарных, с помощью одного огнетушителя.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Таштагольского района раскрыли подробности ночного пожара, возникшего в гостинице Шерегеша.
Видео: Mash Siberia
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