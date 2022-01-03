Гостеприимный пенсионер лишился 22 тысяч рублей после визита кемеровчанки

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Жительница кузбасской столицы похитила 22 тысячи рублей, которые пожилой сосед хранил в необычном месте.

Инцидент произошел в Кемерове. К пожилому местному жителю, 86-летнему мужчине, пришла в гости 52-летняя соседка. Женщина принесла алкоголь и предложила выпить. Пока гостья помогала хозяину с приготовлением закуски, она заметила в заварочном чайнике деньги. Когда пожилой мужчина уснул, кемеровчанка похитила купюры и скрылась. Похищенное женщина потратила на покупку спиртных напитков.


Правоохранители задержали злоумышленницу и возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальная мера наказания, которую может получить кемеровчанка, составляет пять лет лишения свободы.

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