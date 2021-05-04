Гость из сибирского региона попал под суд в Новокузнецке после серии краж из автомобилей

Инцидент произошел летом 2018 года. Тогда владельцы Volkswagen Touareg, Lexus и Toyota Land Cruiser заявили в полицию о пропаже из их машин фар и зеркал заднего вида. В общей сложности было похищено имущества на 55 тыс. рублей.

Как оказалось, комплектующие снял 32-летний рецидивист из Новосибирска, после чего сбыл добычу в Сети. Расследование по данному делу завершилось, теперь судьбу гостя из сибирского региона решит суд.

За кражу он рискует попасть в колонию на пять лет, сообщили в областном ГУ МВД.