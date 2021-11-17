Гособвинение запросило для бывшего заместителя Тулеева девять лет колонии

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Сторона гособвинения попросила суд приговорить к лишению свободы фигурантов дела о вымогательстве. В том числе, экс-замгнубернатора и бывшего главу СК Кузбасса.

На заседании в суде Центрального района Кемерова были озвучены желаемые сроки для фигурантов дела о вымогательстве акций разреза "Инской". В качестве обвиняемых проходят несколько бывших чиновников, занимавших ранее значимые для региона должности.


Прокурор запросил для фигурантов дела следующие сроки:

  • Для бывшего главы СУ СК РФ по Кузбассу Сергея Калинкина ‒ 14,5 лет колонии строгого режима.
  • Экс-заместителю Амана Тулеева Алексею Иванову – девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Бывшему заместителю Амана Тулеева Александру Данильченко – восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Для экс-главы департамента администрации Кузбасса Елены Троицкой – семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
  • Экс-заместителю начальника второго отдела СУ СК по Кузбассу Сергею Крюкову – девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Бывшему следователю второго отдела СУ СК по Кузбассу Артемию Шевелеву – восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Кроме того, для адвоката Геннадия Вернигора – 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает "Авант-ПАРТНЕР" .

Также гособвинение попросило суд назначить обвиняемым штрафы. Самый крупный – 10 миллионов рублей – для экс-главы СУ СК по Кемеровской области Сергея Калинкина. Кроме того, некоторым фигурантам дела на несколько лет хотят запретить занимать государственные и муниципальные должности.


При этом прокурор попросил прекратить уголовное преследование бизнесмена Александра Щукина, который скончался в июле текущего года.

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