Гособвинение запросило для бывшего заместителя Тулеева девять лет колонии

На заседании в суде Центрального района Кемерова были озвучены желаемые сроки для фигурантов дела о вымогательстве акций разреза "Инской". В качестве обвиняемых проходят несколько бывших чиновников, занимавших ранее значимые для региона должности.

Прокурор запросил для фигурантов дела следующие сроки:

Для бывшего главы СУ СК РФ по Кузбассу Сергея Калинкина ‒ 14,5 лет колонии строгого режима.

‒ 14,5 лет колонии строгого режима. Экс-заместителю Амана Тулеева Алексею Иванову – девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

– девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшему заместителю Амана Тулеева Александру Данильченко – восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

– восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Для экс-главы департамента администрации Кузбасса Елены Троицкой – семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

– семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-заместителю начальника второго отдела СУ СК по Кузбассу Сергею Крюкову – девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

– девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшему следователю второго отдела СУ СК по Кузбассу Артемию Шевелеву – восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

– восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, для адвоката Геннадия Вернигора – 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает "Авант-ПАРТНЕР" .

Также гособвинение попросило суд назначить обвиняемым штрафы. Самый крупный – 10 миллионов рублей – для экс-главы СУ СК по Кемеровской области Сергея Калинкина. Кроме того, некоторым фигурантам дела на несколько лет хотят запретить занимать государственные и муниципальные должности.

При этом прокурор попросил прекратить уголовное преследование бизнесмена Александра Щукина, который скончался в июле текущего года.