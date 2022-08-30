Гособвинение просит суд приговорить Александра Попова, бывшего главу Центрального района Новокузнецка, к 13 годам колонии строгого режима. Уроженца Кузбасса обвиняют в убийстве своей жены — Ксении Поповой, "Мисс Кузбасс-2010". Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на московскую прокуратуру.

По данным правоохранителей, установлено, что 31 августа 2021 года Попов поссорился с супругой и умышленно нанес ей колото-резанные раны в область груди и шеи. Орудие преступление осталось неустановленным. Попова скончалась на месте от полученных ран. Следствие и гособвинение также склоняются к тому, что затем экс-чиновник вывез тело жены и закопал.

Напомним, что в начале 2022 года бывший глава Центрального района Новокузнецка признался в расчленении супруги. Подруга "Мисс Кузбасс-2010" рассказала об убитой. Затем Попов обвинил супругу в угрозах. В апреле текущего года стало известно, что мужчина предстанет перед судом.