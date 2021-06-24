Госэкспертиза России одобрила проект строительства крупных комплексов в центре Кемерова

Главная государственная экспертиза России дала одобрение проектной документации и инженерным изысканиям для строительства первого этапа музейного и театрально-образовательного комплекса в кузбасской столице.





Отмечается, что объекты станут одними из главных структурных элементов будущего Сибирского кластера искусств. На первом этапе рабочие подготовят строительную площадку, а затем приступят к выполнению строительных работ. Сроки сдачи строений в эксплуатацию назначены ближе к концу 2023 года.



— Работы пройдут в центре Кемерова — в квартале, ограниченном Советским проспектом, улицей Мичурина и речкой Искитимкой, впадающей в Томь. Проектной документацией предусмотрен вынос 179 метров кабельной линии с напряжением 10 кВ из пятна застройки, — сообщили в Главгосэкспертизе.

Ранее редакция Avokado сообщала, что "Квартал искусств" займет пустующую площадь рядом с кемеровским "Лазурным".