+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Госэкспертиза России одобрила проект строительства крупных комплексов в центре Кемерова

0
Фото:  

После одобрения документов на объекты в Госэкспертизе России строители приступят к работам над возведением двух крупных культурных комплексов в кузбасской столице.

Главная государственная экспертиза России дала одобрение проектной документации и инженерным изысканиям для строительства первого этапа музейного и театрально-образовательного комплекса в кузбасской столице.


Отмечается, что объекты станут одними из главных структурных элементов будущего Сибирского кластера искусств. На первом этапе рабочие подготовят строительную площадку, а затем приступят к выполнению строительных работ. Сроки сдачи строений в эксплуатацию назначены ближе к концу 2023 года.


— Работы пройдут в центре Кемерова — в квартале, ограниченном Советским проспектом, улицей Мичурина и речкой Искитимкой, впадающей в Томь. Проектной документацией предусмотрен вынос 179 метров кабельной линии с напряжением 10 кВ из пятна застройки, — сообщили в Главгосэкспертизе.

Ранее редакция Avokado сообщала, что "Квартал искусств" займет пустующую площадь рядом с кемеровским "Лазурным".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26390

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined