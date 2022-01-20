Госдума РФ напомнила об изменении условий наказания для неплательщиков алиментов

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В Госдуме напомнили о недавно принятых законах, которые предполагают наказание для уклоняющихся от алиментов граждан даже при частичных выплатах.

По нынешнему законодательству в России уголовная ответственность за неуплату алиментов наступает после неоднократного уклонения.


Нововведения предполагают избежание ответственности, только если плательщик погасит задолженность в полном объеме в отношении своих несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей старше 18 лет, а также нетрудоспособных родителей.

— Теперь не удастся избежать ответственности, отдавая только часть положенных средств, — сообщает ведомство в социальных сетях.

Также в примечании указано, что с лиц, к которым ранее применялись меры, но это не подействовало, алименты можно взыскать за предыдущие три года.


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