Госдума рассмотрит возможность выплаты 10 тысяч рублей привитым от COVID-19 пенсионерам

Соответствующее письмо депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда России Олегу Котякову письмо. В тексте документа представитель власти указал, что пособие смогут получить российские пенсионеры, которые привились от инфекции COVID-19.

Кроме того, парламентарий отметил, что руководство некоторых российских регионов предпринимает активные попытки оформить стимулирующие для вакцинации выплаты пожилым гражданам. Однако в настоящий момент единого решения на федеральном уровне по данному вопросу нет.

– Прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, – заявлено в сообщении.

По мнению Власова, подобная материальная поддержка может стать стимулом для пенсионеров, которые еще не решились на введение вакцины, сообщает RT.