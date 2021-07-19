Госдума рассмотрит возможность выплаты 10 тысяч рублей привитым от COVID-19 пенсионерам

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Предложение выплатить единовременное пособие в размере 10 000 рублей пенсионерам, которые привились от китайского вируса, рассматривается в Госдуме РФ.

Соответствующее письмо депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда России Олегу Котякову письмо. В тексте документа представитель власти указал, что пособие смогут получить российские пенсионеры, которые привились от инфекции COVID-19.


Кроме того, парламентарий отметил, что руководство некоторых российских регионов предпринимает активные попытки оформить стимулирующие для вакцинации выплаты пожилым гражданам. Однако в настоящий момент единого решения на федеральном уровне по данному вопросу нет.

Прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, заявлено в сообщении.

По мнению Власова, подобная материальная поддержка может стать стимулом для пенсионеров, которые еще не решились на введение вакцины, сообщает RT.

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