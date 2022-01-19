Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

Депутатами Государственной Думы России были приняты поправки в законе об изнасиловании.

Нововведения коснутся насильников, которые виновны в сексуальном насилии над двумя и более детьми.

— Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей, — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, председатель органа власти отметил, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств. Если у насильника есть несовершеннолетние дети и он работает в сфере образования и воспитания детей.

При этом поправки о смертной казни и пожизненном ношении электронных браслетов были отклонены.