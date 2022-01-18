Госдума опубликовала ряд малоизвестных льгот для россиян

В социальной сети ведомство опубликовало информацию, что в России есть льготы, о которых мало знают.

Льготы затронули жилищный вопрос. Семьи, у которых двое и более детей, не должны платить НДФЛ при продаже квартиры.

Для пенсионеров существует льгота на освобождение от налога на имущество и земельное имущество площадью до шести соток. Последнее также распространяется на многодетные семьи, инвалидов I и II группы.

Существует перечень медикаментов, которые предоставляются бесплатно для детей до трех лет. А также воспитывающимся в многодетных семьях детям в возрасте до шести лет.

Льгота на оплату ЖКУ предоставляется семьям, чьи расходы на оплату жилья превышают максимально допустимую долю дохода.

Дополнительные выплаты на новорожденных детей предоставляются ежемесячно, если ребенок родился после 1 января 2018 года.

Государственная Дума напомнила о постоянном расширении мер поддержек разных категорий граждан и посоветовала обращаться в местные социальные органы защиты населения.