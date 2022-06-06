Госавтоинспеция озвучила данные о гибели детей в ДТП на дорогах Кузбасса

С начала 2022 года на территории Кемеровской области зафиксировано 32 аварии с участием детей-пассажиров. По данным пресс-службы областной ГИБДД, в результате ДТП скончались трое несовершеннолетних, а еще 33 получили травмы. При этом в пяти случаях малолетние перевозились с нарушением требований правил безопасности.

Отмечается, что детей до 12 лет следует фиксировать в автомобиле на переднем сидении исключительно при помощи детской удерживающей системы, а вот на заднем сидении допускается использование ремня безопасности без специального кресла, но только при условии, что пассажир старше семи лет и его рост и вес позволяют применить такую фиксацию.

В Госавтоинспекции напомнили гражданам, что по данным статистики автомобильное кресло существенно снижает риск гибели при авариях среди младенцев на 71%, а среди детей до 12 лет на 54%.