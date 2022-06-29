Госавтоинспекция предупредила о 10-дневных рейдах в Кемеровском округе

В период с 30 июня по 9 июля текущего года правоохранители будут проводить рейды на участке дороги "Р255-Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе. Цель мероприятий ‒ пресечение грубых нарушений, таких как пьяное вождение, выезд на "встречку", пренебрежение ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.

При проведении профилактических мероприятий будет задействовано максимальное количество сотрудников, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кемеровского муниципального округа.

Кроме того, рейды ГИБДД пройдут 2 июля в одном из районов кузбасской столицы.