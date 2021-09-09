Госавтоинспекция перекроет дорогу в центре Кемерова

В предстоящую пятницу, 10 сентября, в Кемерове будет ограничен проезд около центральной площади города. Причиной перекрытия улицы станет проведение сельскохозяйственной ярмарки.
– 10 сентября 2021 года на площади Советов состоится сельскохозяйственная ярмарка, начало которой в 9:30. В связи с этим, на данном участке будет ограничено движение транспортных средств, – предупредили в ГИБДД Кемерова.
Точное время завершения ярмарки и открытия проезда не сообщается.
На ярмарке кемеровчане смогут закупить сезонные продукты и подкрепиться на полевой кухне.
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