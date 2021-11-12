Госавтоинспекция Кузбасса выявила самые распространенные причины ДТП

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В ГИБДД рассказали, по какой причине люди чаще всего попадают в аварии на кузбасских дорогах.

За первые 10 месяцев 2021 года на кузбасских дорогах были пойманы тысячи пьяных водителей, все они были привлечены к ответственности. Только по вине нетрезвых автолюбителей в области произошло 33 ДТП, в которых погибли трое человек, а еще 44 травмировались.


Еще одной распространенной причиной происшествий на дорогах стражи закона назвали наезд на пешеходов. Более 4 000 водителей были привлечены к ответственности за не предоставление преимущества участникам дорожного движения. Зафиксировано 131 ДТП происшествия, из-за чего скончались семь человек и 131 – получили травмы.


Стоит отметить, что самое большое число аварий, а именно 150, произошли из-за несоблюдения водителями очередности проезда. После нарушения правил скончались два человека, еще 231 получили повреждения.

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