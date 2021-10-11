Госавтоинспекция Кузбасса предупредила автомобилистов о сложных погодных условиях

Как сообщили правоохранители, в ночь на 12 октября на территории Кемеровской области ожидается образование гололедицы, а также появление туманов. Природные явления при этом продлятся до утра.

В связи с этим водителям рекомендуется по возможности пересесть с личного транспорта на общественный или воспользоваться такси. Помимо этого, из-за опасных погодных условий следует отказаться от поездок на значительные расстояния.

В Госавтоинспекции напоминают, что стоит подготавливать автомобиль к зимнему периоду заранее, поскольку при +5ºС летняя резина начинает терять эластичность и сцепление с дорогой.