Сообщение о воде низкой пробы появилось в сообществе во "ВКонтакте". В публикации автор указала, что проблема затрагивает жителей поселения в Беловском районе Кемеровской области.

– Село Евтино, вода из крана, не соответствует нормам, горят машинки стиральные, не возможно набрать воду в баню, – сокрушилась пользовательница Сети.

Однако звонки и обращения к городским службам желаемого результата не принесли, из-за чего опасная вода продолжает поступать в дома сельчан, заключила уроженка Кузбасса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что учащиеся сообщили о затоплении кипятком помещения одной из школ в регионе.