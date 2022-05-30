Горячая вода вернулась в дома жителей Новокузнецка

В южной столице Кузбасса горячая вода начала поступать в дома граждан, которые первыми попали под сезонное отключение в период гидравлических испытаний.

– По состоянию на утро 29 мая, без циркуляции пока 64 здания, сегодня к вечеру планируем завершить работы по подключению на тепломагистралях полностью, – уточнили в СГК.

Отмечается, что время возобновления подачи воды в конкретном доме зависит от добросовестности управляющей компании. При этом только за первый этап испытаний специалисты выявили 121 дефект на теплотрассах, а на 66 из них до сих пор идут ремонтные работы.