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Горячая вода на две недели исчезла из домов кемеровчан

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Жители сразу нескольких кемеровских районов с сегодняшнего дня будут обходиться без горячей воды. О старте нового этапа гидравлические испытания рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Сегодня в понедельник, 11 июля, в столице Кузбасса стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность трубопроводов и запорной арматуры. В Telegam-канале СГК специалисты уточнили, что без воды останутся жители сразу четырех районов города. Однако воды не будет только у потребителей по тем адресам, где испытания еще не проводились.

– Испытания проводятся путем повышения давления в магистральных и квартальных трубопроводах на 25% выше рабочего, а температура воды составит около 40 градусов, – следует из текста сообщения от компании.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кемеровские власти предупредили об изменениях в графике отключения горячей воды.

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