Горячая вода досрочно вернется в дома некоторых кемеровчан

Специалисты Сибирской генерирующей компании сообщили, что сегодня, 27 мая, в Кемерове начнется досрочная подача горячей воды после проведения первого этапа испытаний.
Так, часть жителей Ленинского района смогут пользоваться горячим водоснабжением уже сегодня, некоторые потребители в Центральном районе — 28 мая, жильцы заискитимской части Центрального района, Ленинского и Рудничного районов — 29 мая. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.
График подачи воды специалисты нанесли на карту для наглядности.
Фото: Telegram / СГК Кузбасс
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