Горячая вода досрочно вернется в дома части жителей Кемерова

Как отметили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), сегодня в субботу, 23 июля, начинается досрочная подача горячего водоснабжения после проведения первого этапа гидравлических испытаний в областном центре. Так, вода поступит в дома Центрального района, а также потребителях, проживающих по проспекту Ленина, от Пионерского бульвара до кинотеатра "Юбилейный". Хотя в планах она должна была появиться только 24 июля.

К слову, уже завтра с 16:00 водоснабжение возобновится в микрорайоне "Южный", на ФПК и в Кировском районе, а с 17:00 вода появится у жителей остальной части Ленинского района.

В процессе возобновления подачи горячей воды задействованы сотрудники разных коммунальных организаций, от которых также зависит включение водоснабжения.