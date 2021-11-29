"Горячая линия" для сообщений о нарушениях на шахтах открылась в Кузбассе

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Жители Кемеровской области получили возможность анонимно рассказать правоохранителям о нарушениях закона на угледобывающих предприятиях региона.

Сообщается, что по поручению заместителя гепрокурора РФ Дмитрия Демешина, в прокуратуре Кузбасса была организована постоянно действующая "горячая линия". Предполагается, что ей будут пользоваться шахтеры и их родственники, которые смогут анонимно сообщить о нарушении закона на шахтах. Данная мера была вызвана недавним инцидентом на кузбасской шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек.


Жители региона смогут сообщить правоохранителям об имеющихся нарушениях правил промышленной безопасности и охраны труда, а также иных нарушениях на угледобывающих предприятиях, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.


Звонить предлагается по телефонам 8-905-994-67-77 и 8-923-612-55-38.

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