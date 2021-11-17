Горы угля в центре города возмутили кузбассовцев

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные в Белово. Автор снимков сообщил, что уголь в центре города грузится в самосвалы вагонами, из-за чего местные жители испытывают неудобство.

‒ Давят дороги, пыль летит в разные стороны, а рядом дома, ‒ посетовал беловчанин.

Комментаторы предположили, что данное топливо предназначено для граждан, проживающих в местном частном секторе и пока не получивших доступа к газу.

На снимках видно, что уголь в самосвалах насыпан выше бортов, и при этом сыпучее топливо ничем не прикрыто, что могло спровоцировать распространение пыли по воздуху.