Горы мусора в крупном кемеровском парке возмутили горожан

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Запущенное состояние парка возмутило жителей кузбасской столицы, которые в Сети выразили недовольство видом туалетов и наличием мусора на территории зоны для отдыха.

Публикация с фотографиями, которые якобы автор сделал на территории Комсомольского парка в городе Кемерово, появились в сообществе соцсети. Интернет-пользователь обратила внимание земляков, что зона для отдыха заполонена отходами и мешками с мусором.


Также недовольство у горожанки вызвало и состояние туалетов на участке для прогулок горожан.

Куда смотрит управляющий парка? Тут гуляют люди, дети. Куда ходить в туалет??? За ним никто не смотрит, уже на протяжении долгого времени в туалетах творится такое. Мусор тоже своевременно, видимо, не вывозится, возмутилась подписчица паблика.

При этом в комментариях к посту зрители не удивились видом парка на фотографиях. С их слов, хлам на дорожках и грязь в уличных уборных не убирают на протяжении долгого времени.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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