Горы мусора в крупном кемеровском парке возмутили горожан

Публикация с фотографиями, которые якобы автор сделал на территории Комсомольского парка в городе Кемерово, появились в сообществе соцсети. Интернет-пользователь обратила внимание земляков, что зона для отдыха заполонена отходами и мешками с мусором.

Также недовольство у горожанки вызвало и состояние туалетов на участке для прогулок горожан.

– Куда смотрит управляющий парка? Тут гуляют люди, дети. Куда ходить в туалет??? За ним никто не смотрит, уже на протяжении долгого времени в туалетах творится такое. Мусор тоже своевременно, видимо, не вывозится, – возмутилась подписчица паблика.

При этом в комментариях к посту зрители не удивились видом парка на фотографиях. С их слов, хлам на дорожках и грязь в уличных уборных не убирают на протяжении долгого времени.