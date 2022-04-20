Горы мусора у огородов разозлили кузбассовцев

Сообщение о громадном складе отходов появилось в Сети в сообществе, где выходят новости о городе Полысаево. По словам автора сообщения, несмотря на то, что люди регулярно платят за вывоз отходов, специалисты на протяжении долгого времени отказываются убирать мусор с территории.

– Это просто ужас какие ГОРЫ мусора у нас за огородом! За что мы платим? – сокрушилась подписчица паблика.

На обращение вскоре отреагировали представители местной администрации. Чиновник указал, что земля у мусорного бака по ул. Астраханская была убрана в минувший понедельник, 18 апреля.