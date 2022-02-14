Горы мусора и переполненные баки возмутили кемеровчан

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Пользователь соцсетей пожаловался на свалку в городе Кемерово и прикрепил фотографию с места событий.

Жители кузбасской столицы снова негодуют из-за мусора, который заполонил поворот на улице 4-ой Цветочной на 3-й Карпатский переулок. Автор поста указал, что из-за отходов автомобилям сложно разъехаться на дороге.

Мусорки скоро на центральную дорогу выставят. Площадка не очищается. Раньше 2 машины разъезжались теперь одна с трудом проезжает, прокомментировал ситуацию автор.

Судя по кадрам, на указанном месте расположено как минимум шесть мусорных контейнеров, забитых доверху. Кроме того, часть содержимого баков вывалилось на проезжую часть.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что свалка разрослась у кемеровского детского сада.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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