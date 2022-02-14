Горы мусора и переполненные баки возмутили кемеровчан

Жители кузбасской столицы снова негодуют из-за мусора, который заполонил поворот на улице 4-ой Цветочной на 3-й Карпатский переулок. Автор поста указал, что из-за отходов автомобилям сложно разъехаться на дороге.

– Мусорки скоро на центральную дорогу выставят. Площадка не очищается. Раньше 2 машины разъезжались теперь одна с трудом проезжает, – прокомментировал ситуацию автор.

Судя по кадрам, на указанном месте расположено как минимум шесть мусорных контейнеров, забитых доверху. Кроме того, часть содержимого баков вывалилось на проезжую часть.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что свалка разрослась у кемеровского детского сада.