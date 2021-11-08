"Гору навалили": кемеровчане возмутились непроходимым пешеходным переходом

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы обнаружил в городе странный пешеходный переход, на который дорожники насыпали гору снега. О казусной ситуации редакции интернет-журнала AVOKADO рассказал постоянный читатель.

По словам кемеровчанина, в районе светофора на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской посреди пешеходного перехода уборщики "навалили гору", из-за чего у пешеходов появились серьезные проблемы.

– За такой кучей не видно машин, когда пересекаешь проезжую часть. Причем как специально на "зебре" навалили гору повыше, – сокрушился собеседник издания.

Он отметил, что препятствие в центре города создает массу неудобств людям, которые вынуждены обходить кучи за пределами "зебры". По этой причине многие не успевают переходить дорогу на зеленый сигнал светофора и вынуждены, со слов свидетеля, оббегать мчащиеся машины.


Стоит отметить, что маломобильным гражданам и людям с колясками будет сложно пересечь этот переход с препятствием.

Фото: Avokado

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30819

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined