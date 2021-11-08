По словам кемеровчанина, в районе светофора на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской посреди пешеходного перехода уборщики "навалили гору", из-за чего у пешеходов появились серьезные проблемы.

– За такой кучей не видно машин, когда пересекаешь проезжую часть. Причем как специально на "зебре" навалили гору повыше, – сокрушился собеседник издания.

Он отметил, что препятствие в центре города создает массу неудобств людям, которые вынуждены обходить кучи за пределами "зебры". По этой причине многие не успевают переходить дорогу на зеленый сигнал светофора и вынуждены, со слов свидетеля, оббегать мчащиеся машины.

Стоит отметить, что маломобильным гражданам и людям с колясками будет сложно пересечь этот переход с препятствием.