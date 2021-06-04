Горожанка сообщила об опасном повреждении объекта в кемеровском скейт-парке

Так, сообщение с соответствующим содержанием появилось в комментариях под публикацией главы Кемерова Ильи Середюка в Instagram.
— Дайте, пожалуйста, указание заделать дыру в скейт парке на бульваре Строителей. Дети падают, попадая в нее колесами от самокатов. Заранее спасибо, — пишет местная жительница в соцсетях.
На сообщение отреагировали специалисты «Кемдора», отметив, что ремонт на спортивной площадке на бульваре Строителей запланированы на 10 июня. Материалы, которые будут использоваться при работах, поступят 4-5 июня.
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