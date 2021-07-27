Горожанка-рецидивистка предстанет перед судом в Кузбассе за кражу денег у возлюбленного

К полицейским в Прокопьевске поступило заявление от 44-летнего местного жителя, который сообщил, что с его счета неправомерно были списаны около 25 тысяч рублей. Полицейские начали разбираться в обстоятельствах «исчезновения» денег.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась сожительница заявителя, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Выяснилось, что горожанка переводила средства возлюбленного на собственный счет, оплачивала ими покупки, кредиты и занимала его деньги подруге. Делала это женщина при помощи телефона своего сожителя, когда брала гаджет под различными предлогами.

Горожанка оказалась фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование по нему уже было завершено, материалы переданы в суд. Прокопчанке грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.