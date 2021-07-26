Горожанка пожаловалась на неработающий в центре Кемерова светофор

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Пользовательница Сети обратилась к властям с сообщением о поломке электронного регулировщика на пересечении двух оживленных проспектов Центрального района кузбасской столицы – Кузнецкого и Советского.

Публикация горожанки появилась на платформе "Кузбасс Онлайн". В ней она и указала властям на неработающие светофоры, отметив, что в выключенном состоянии он находится целые сутки. В доказательство своих слов она прикрепила к сообщению несколько фотографий, на которых запечатлен предмет ее жалобы. Светофорные объекты на этих кадрах не работают.


Обращение женщины, что следует из статуса сообщения, было принято в работу в понедельник, 26 июля.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

К текущему же моменту светофор вновь был приведен в действие, о чем редакции AVOKADO сообщил очевидец. Однако, как предположил собеседник сайта, питание к нему подавалось из мобильного генератора – устройство, по словам кемеровчанина, стояло рядом с объектом и шумело. Также горожанин указал, что на месте работали специалисты городских служб.

Да!
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