Горожанка пожаловалась на неработающий в центре Кемерова светофор

Публикация горожанки появилась на платформе "Кузбасс Онлайн". В ней она и указала властям на неработающие светофоры, отметив, что в выключенном состоянии он находится целые сутки. В доказательство своих слов она прикрепила к сообщению несколько фотографий, на которых запечатлен предмет ее жалобы. Светофорные объекты на этих кадрах не работают.

Обращение женщины, что следует из статуса сообщения, было принято в работу в понедельник, 26 июля.