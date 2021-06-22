Горожанка попала в больницу после ДТП в Кемерове

Инцидент произошел ранним утром вторника, 22 июня. Тогда же в указанной местности столкнулись два автомобиля – отечественная легковушка и иномарка. На видеозаписи, опубликованной вместе с сообщением о происшествии, видно, что столкнулись машины передними частями кузовов. Отечественная легковушка получила значительный урон в области бампера.

Как пишут VSE42.Ru со ссылкой на ГИБДД, в аварию попали автомобили LADA Granta и Opel. Вследствие инцидента травмы получила пассажирка отечественной легковушки. Предварительно же правоохранителям удалось установить, что виновником ДТП выступил водитель иномарки. Он же, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Гранте», из-за чего автомобили и столкнулись.

Женщину с места происшествия доставили в госпиталь. Предварительный диагноз пострадавшей – «сотрясение головного мозга».

В издании также уточнили, что правоохранители продолжают устанавливать детали происшествия. По итогам проверки будет вынесено окончательное решение.