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Горожанка попала в больницу после ДТП в Кемерове

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Жители областного центра Кузбасса сообщили об аварии близ кардиоцентра на Сосновом бульваре. Очевидцы запечатлели последствия происшествия на видео и распространили кадры в Сети.

Инцидент произошел ранним утром вторника, 22 июня. Тогда же в указанной местности столкнулись два автомобиля – отечественная легковушка и иномарка. На видеозаписи, опубликованной вместе с сообщением о происшествии, видно, что столкнулись машины передними частями кузовов. Отечественная легковушка получила значительный урон в области бампера.


Как пишут VSE42.Ru со ссылкой на ГИБДД, в аварию попали автомобили LADA Granta и Opel. Вследствие инцидента травмы получила пассажирка отечественной легковушки. Предварительно же правоохранителям удалось установить, что виновником ДТП выступил водитель иномарки. Он же, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Гранте», из-за чего автомобили и столкнулись.


Женщину с места происшествия доставили в госпиталь. Предварительный диагноз пострадавшей – «сотрясение головного мозга».


В издании также уточнили, что правоохранители продолжают устанавливать детали происшествия. По итогам проверки будет вынесено окончательное решение.

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